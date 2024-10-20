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Крис Миддлтон может вернуться в состав «Бакс» к первому матчу сезона

Крис Миддлтон до сих пор не готов играть.

33-летний форвард продолжает восстанавливаться после операций на голеностопах. Миддлтон все еще не приступил к играм 5 на 5 и тренируется с ограничениями.

Главный тренер Док Риверс заявил, что возможность участия форварда «Милуоки» в первом матче сезона не исключена.

Миддлтон набирал 24,7 очка, 9,2 подбора и 4,7 передачи в проигранной серии первого раунда прошлого плей-офф и стал единственным из лидеров команды, отыгравшим все 6 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Underdog NBA в сети X
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