«Милуоки» стартовал в сезоне с двух поражений в трех матчах. У Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды
«Милуоки» проиграл «Бруклину» со счетом 102:115.
«Бакс» стартовали в новом сезоне с двух поражений в трех матчах.
У главного тренера «оленей» Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды – 18-21 с учетом прошлого сезона.
Риверс принял «Милуоки» в январе, когда турнирный баланс составлял 32-14.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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