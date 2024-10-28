«Милуоки» стартовал в сезоне с двух поражений в трех матчах. У Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды

«Милуоки» проиграл «Бруклину» со счетом 102:115.

«Бакс» стартовали в новом сезоне с двух поражений в трех матчах.

У главного тренера «оленей» Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды – 18-21 с учетом прошлого сезона.

Риверс принял «Милуоки » в январе, когда турнирный баланс составлял 32-14.