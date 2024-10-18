FanDuel и оператор кабельного телевидения Diamond Sports объявили о сотрудничестве

Diamond Sports пытается избежать банкротства.

Оператор кабельного телевидения объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией FanDuel. Со следующей недели сеть спортивного вещания Bally Sports, владельцем которой является оператор, будет называться FanDuel Sports Network. Компании будут тесно работать друг с другом в области медиапроектов, прав на названия и телетрансляции.

Diamond Sports пытается выйти из процедуры банкротства, чтобы продолжить сотрудничество со спортивными лигами на региональном уровне.