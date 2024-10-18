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FanDuel и оператор кабельного телевидения Diamond Sports объявили о сотрудничестве

Diamond Sports пытается избежать банкротства.

Оператор кабельного телевидения объявил о сотрудничестве с букмекерской компанией FanDuel. Со следующей недели сеть спортивного вещания Bally Sports, владельцем которой является оператор, будет называться FanDuel Sports Network. Компании будут тесно работать друг с другом в области медиапроектов, прав на названия и телетрансляции.

Diamond Sports пытается выйти из процедуры банкротства, чтобы продолжить сотрудничество со спортивными лигами на региональном уровне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bally Sports
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телевидение
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