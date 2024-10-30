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Кайл Кузма получил растяжение паховых мышц

У Кайла Кузмы травма.

Форвард «Вашингтона» получил растяжение паховых мышц в четвертой четверти матча с «Атлантой».

О степени серьезности повреждения станет известно после дополнительного обследования. 

В 3 матчах сезона Кузма набирает 17,0 очка, 7,0 подбора и 3,7 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Вашингтона»
травмы
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