Кайл Кузма получил растяжение паховых мышц

У Кайла Кузмы травма.

Форвард «Вашингтона » получил растяжение паховых мышц в четвертой четверти матча с «Атлантой».

О степени серьезности повреждения станет известно после дополнительного обследования.

В 3 матчах сезона Кузма набирает 17,0 очка, 7,0 подбора и 3,7 передачи за игру.