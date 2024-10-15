Кайл Кузма уложил на паркет Бена Симмонса, а затем запустил «сквозняк»

Кайл Кузма и Бен Симмонс оказались в центре внимания.

Форвард «Уизардс» обрушил на паркет защитника «Нетс» с помощью обманного движения, но затем не смог добросить мяч до кольца.

«Бруклин » победил 131:92, Симмонс набрал 11 очков, 5 подборов и 2 передачи, в активе Кузмы 7 очков, 6 подборов и 4 передачи при 3 из 12 с игры.