Кайл Кузма уложил на паркет Бена Симмонса, а затем запустил «сквозняк»
Кайл Кузма и Бен Симмонс оказались в центре внимания.
Форвард «Уизардс» обрушил на паркет защитника «Нетс» с помощью обманного движения, но затем не смог добросить мяч до кольца.
«Бруклин» победил 131:92, Симмонс набрал 11 очков, 5 подборов и 2 передачи, в активе Кузмы 7 очков, 6 подборов и 4 передачи при 3 из 12 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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