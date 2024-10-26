«Это нелепо». Кайл Кузма заявил, что больше не будет наряжаться перед матчами

Кайл Кузма больше не будет надевать привлекающие внимание наряды перед матчами.

«Я не хочу быть частью такого сообщества, где нужно наряжаться. Я отхожу на второй план в этом смысле. Я был довольно заметен своими нарядами в туннеле много лет назад, но все это в прошлом.

Могу сказать по опыту, что когда ты молодой игрок, ты не хочешь носить одно и то же дважды. Часто мы думаем, что нужно что-то поменять, нужно купить что-то новое. А затем мы просто покупаем одежду, чтобы произвести впечатление или выделиться. Это нелепо», – сказал форвард «Вашингтона ».