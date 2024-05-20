Энтони Эдвардс: «Я заковал Джамала Мюррэя в наручники»

Энтони Эдвардс напомнил о том, как сыграл против Джамала Мюррэя.

В первой половине седьмого матча « » – « » (90:98, 3-4) разыгрывающий хозяев набрал 24 очка, а во второй – 11 и 2 потери при 41% с игры.

«Я заковал в наручники», – произнес , когда покидал раздевалку.

Во время интервью Inside The NBA защитник «волков» отметил, что его защита против Мюррэя помогла команде перевернуть ход игры.