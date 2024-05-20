Энтони Эдвардс: «Я заковал Джамала Мюррэя в наручники»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс напомнил о том, как сыграл против Джамала Мюррэя.

В первой половине седьмого матча «Денвер» – «Миннесота» (90:98, 3-4) разыгрывающий хозяев набрал 24 очка, а во второй – 11 и 2 потери при 41% с игры.

«Я заковал Джамала Мюррэя в наручники», – произнес Эдвардс, когда покидал раздевалку.

Во время интервью Inside The NBA защитник «волков» отметил, что его защита против Мюррэя помогла команде перевернуть ход игры.

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10 комментариев
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ага, это как мвп Игги за защиту против Брона, который 30+ по серии набирал)
+17
-1
+16
Сколько же гонора у этого пацанишка, сегодня он должен благодарить партнеров, что спасли его закованную шкуру.
Напомню у него 6/24 бросков, это 25% реализации.
+21
-6
+15
Лучше бы помолчал, достойно выглядел бы тогда. Полностью провалил 7 матч, а трындит громче всех. Да и не было у него какой-то особенно хорошей защиты, просто Мюррея и Йокича некому было поддержать по итогу
+9
-4
+5
Ответ Only Nets
Лучше бы помолчал, достойно выглядел бы тогда. Полностью провалил 7 матч, а трындит громче всех. Да и не было у него какой-то особенно хорошей защиты, просто Мюррея и Йокича некому было поддержать по итогу
пусть болтает парень. за такими интересней наблюдать
+3
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+3
Чел вместо защиты при первой же возможности когда был рядом с Йокичем старался просто пойти на ленивый даблтим, вместо того чтоб бежать за своим игроком. В итоге Денвер сразу кидал свободную трёшку.
+1
0
+1
Ответ Король Лев
Сколько же гонора у этого пацанишка, сегодня он должен благодарить партнеров, что спасли его закованную шкуру. Напомню у него 6/24 бросков, это 25% реализации.
Джамал в ##уе смотрел на это скованный. Все шло по плану.
+1
0
+1
Ответ Only Nets
Лучше бы помолчал, достойно выглядел бы тогда. Полностью провалил 7 матч, а трындит громче всех. Да и не было у него какой-то особенно хорошей защиты, просто Мюррея и Йокича некому было поддержать по итогу
Да и хрен с ним, победа есть победа
+1
0
+1
по статистике Мюррея этого не скажешь
0
0
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Ответ Король Лев
Сколько же гонора у этого пацанишка, сегодня он должен благодарить партнеров, что спасли его закованную шкуру. Напомню у него 6/24 бросков, это 25% реализации.
Как у Коби - норм же💪🔥
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