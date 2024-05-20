Энтони Эдвардс: «Я заковал Джамала Мюррэя в наручники»
Энтони Эдвардс напомнил о том, как сыграл против Джамала Мюррэя.
В первой половине седьмого матча «Денвер» – «Миннесота» (90:98, 3-4) разыгрывающий хозяев набрал 24 очка, а во второй – 11 и 2 потери при 41% с игры.
«Я заковал Джамала Мюррэя в наручники», – произнес Эдвардс, когда покидал раздевалку.
Во время интервью Inside The NBA защитник «волков» отметил, что его защита против Мюррэя помогла команде перевернуть ход игры.
Напомню у него 6/24 бросков, это 25% реализации.