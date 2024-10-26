Игрок стартовой пятерки НБА: «Против Джамала Мюррэя сейчас легко защищаться»
Игрок стартовой пятерки НБА поделился мнением о Джамале Мюррэе.
«Против Джамала Мюррэя сейчас легко защищаться», – сказал баскетболист, пожелавший остаться неизвестным.
В первом матче сезона «Денвер» крупно проиграл «Оклахоме», разыгрывающий набрал 12 очков при 25% реализации 2-очковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: True Hoop
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