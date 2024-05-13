Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.

В составе «Наггетс» Никола Йокич, Аарон Гордон и Джамал Мюррэй набрали 81 очко на троих.

На счету Йокича 35 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Гордона 27 очков, 7 подборов и 6 передач, у Мюррэя – 19 очков, 5 подборов и 8 передач.

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14 комментариев
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Интересно, а где сегодня были пользователи Consistency и Nbw, главные хейтеры Николы на этом ресурсе ?)

А то Никола сегодня такой великолепный матч выдавал, но никого из них не было - пророчили же «свип» от Миннесоты без вариантов )
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+9
Ответ Кирилл
Интересно, а где сегодня были пользователи Consistency и Nbw, главные хейтеры Николы на этом ресурсе ?) А то Никола сегодня такой великолепный матч выдавал, но никого из них не было - пророчили же «свип» от Миннесоты без вариантов )
Консистенция опять наверно приуныл. Он же огромный любитель атлетичных черных игроков. А жирный серб Йокич их уничтожает в краске. Будь это Дэвис, Гобер, Наз Рид, Таунс и остальные по списку из прошлого плей-офф.
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Сэр Чарльз Баркли как всегда не подводит. Денвер в 6-ти.
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Ответ AlphaBeast
Ну, как будто то Минька в 6 заберёт, у Денвера 2 матча подряд залетает все.
Все это когда КСП и Портер Младший 5 очков на двоих набрали? Вот когда у Портера полетит, тогда и будет интереснее.
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Ответ AlphaBeast
Ну, как будто то Минька в 6 заберёт, у Денвера 2 матча подряд залетает все.
Во втором матче у Денвера огромные проблемы с реализацией - болеющие против Денвера: «о, защита Миннесоты, они не дадут играть Денверу в свой баскетбол и будет свип».
Денвер сравнивает счет в гостевых матчах - болеющие против Денвера: «у Денвера 2 матча подряд залетает все».

И нет чтобы признать, что Денвер в прошлом матче и сегодня был сильнее и не дал разгуляться «другим игрокам и ролевикам» Миннесоты, в победе во главе угла ставят только процент реализации, хотя по забитым броскам не такая уж и большая разница (32 против 28 со средней и 13 против 11 из-за дуги в пользу Денвера) и Миннесота пробила гораздо больше штрафных (27 против 15).
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Я боялся, что волкодревы догадаются в этом сезоне сменять Таунса пока он что-то стоит.... А щас не удивлюсь, если Гордон через него сбацает карьерный рекорд по очкам в ПО.
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Даешь семиматчевик, летсго. Сильнейшая пара выдает годноту.
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Ответ Кирилл
Интересно, а где сегодня были пользователи Consistency и Nbw, главные хейтеры Николы на этом ресурсе ?) А то Никола сегодня такой великолепный матч выдавал, но никого из них не было - пророчили же «свип» от Миннесоты без вариантов )
Главное было - не злить Николу.
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Ответ AlphaBeast
Ну, как будто то Минька в 6 заберёт, у Денвера 2 матча подряд залетает все.
Сегодня, к слову, особенно летело у штатных снайперов- Портера и ККП
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Ответ Кирилл
Во втором матче у Денвера огромные проблемы с реализацией - болеющие против Денвера: «о, защита Миннесоты, они не дадут играть Денверу в свой баскетбол и будет свип». Денвер сравнивает счет в гостевых матчах - болеющие против Денвера: «у Денвера 2 матча подряд залетает все». И нет чтобы признать, что Денвер в прошлом матче и сегодня был сильнее и не дал разгуляться «другим игрокам и ролевикам» Миннесоты, в победе во главе угла ставят только процент реализации, хотя по забитым броскам не такая уж и большая разница (32 против 28 со средней и 13 против 11 из-за дуги в пользу Денвера) и Миннесота пробила гораздо больше штрафных (27 против 15).
Я не спорю, что он сильнее был в этих 2 матчах. Я не болею против Денвера, и я не считал, что будет свип, был уверен, что Денвер заберёт 1-2 игры.
Да, Денвер в этом и прошлом матче был сильнее, но мне кажется, что Минька в 6 заберёт.
Но, у Денвера правда из-за дуги залетело многовато, 8 очков за 20 секунд тоже не в каждом матче будет.
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Ответ zippa
Сэр Чарльз Баркли как всегда не подводит. Денвер в 6-ти.
Тоже так подумал после прогноза Баркли.
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