Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.

В составе «Наггетс» , и набрали 81 очко на троих.

На счету Йокича 35 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Гордона 27 очков, 7 подборов и 6 передач, у Мюррэя – 19 очков, 5 подборов и 8 передач.