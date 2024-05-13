Йокич, Гордон и Мюррэй набрали 81 очко на троих, «Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой»
«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.
В составе «Наггетс» Никола Йокич, Аарон Гордон и Джамал Мюррэй набрали 81 очко на троих.
На счету Йокича 35 очков, 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Гордона 27 очков, 7 подборов и 6 передач, у Мюррэя – 19 очков, 5 подборов и 8 передач.
А то Никола сегодня такой великолепный матч выдавал, но никого из них не было - пророчили же «свип» от Миннесоты без вариантов )
Денвер сравнивает счет в гостевых матчах - болеющие против Денвера: «у Денвера 2 матча подряд залетает все».
И нет чтобы признать, что Денвер в прошлом матче и сегодня был сильнее и не дал разгуляться «другим игрокам и ролевикам» Миннесоты, в победе во главе угла ставят только процент реализации, хотя по забитым броскам не такая уж и большая разница (32 против 28 со средней и 13 против 11 из-за дуги в пользу Денвера) и Миннесота пробила гораздо больше штрафных (27 против 15).
Да, Денвер в этом и прошлом матче был сильнее, но мне кажется, что Минька в 6 заберёт.
Но, у Денвера правда из-за дуги залетело многовато, 8 очков за 20 секунд тоже не в каждом матче будет.