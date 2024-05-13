Энтони Эдвардс рассказал, какие слова произнес в адрес Джамала Мюррэя после 4-го матча
Энтони Эдвардс рассказал о своем послании Джамалу Мюррэю.
«Денвер» в воскресенье во второй раз подряд обыграл «Миннесоту» в гостях и сравнял счет в серии второго раунда – 115:107 и 2-2.
Сразу после сирены лидер «Вулвз» Джамал Мюррэй что-то сказал разыгрывающему соперника Джамалу Мюррэю.
«Я просто сказал ему: «Нам это нравится. Продолжайте в том же духе, говорите, нам нравится. По крайней мере, мне это нравится.
Он ничего не ответил, но уверен, он меня услышал. Они меня услышали. Ради этого мы и живем», – заявил Эдвардс на пресс-конференции после игры.
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