Энтони Эдвардс рассказал, какие слова произнес в адрес Джамала Мюррэя после 4-го матча

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс рассказал о своем послании Джамалу Мюррэю.

«Денвер» в воскресенье во второй раз подряд обыграл «Миннесоту» в гостях и сравнял счет в серии второго раунда – 115:107 и 2-2.

Сразу после сирены лидер «Вулвз» Джамал Мюррэй что-то сказал разыгрывающему соперника Джамалу Мюррэю.

«Я просто сказал ему: «Нам это нравится. Продолжайте в том же духе, говорите, нам нравится. По крайней мере, мне это нравится.

Он ничего не ответил, но уверен, он меня услышал. Они меня услышали. Ради этого мы и живем», – заявил Эдвардс на пресс-конференции после игры.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Джамал Мюррей сказал Джамалу Мюррею про Джамала Мюррея
+10
0
+10
Ответ Роман Мнухин
Джамал Мюррей сказал Джамалу Мюррею про Джамала Мюррея
От души душевно в душу
+7
0
+7
Эдвардс хорош. Всегда заряжен на борьбу
+3
-1
+2
Джамал Маррей Джамалу Маррею.. внутренний голос ?
+2
0
+2
ну это же хорошо, когда все получили удовольствие после близости
+2
0
+2
Ответ Алексей Матыгин
молодой болтает много
пусть болтает. А то все изображают из себя лучших друзей
+2
0
+2
Энтони Эдвардс сказал Энтони Эдвардсу об Энтони Эдвардсе 🤣
+1
0
+1
Вот кто должен стать в ближайшие годы лицом лиги и лучшим ее игроком. Энт реально крут, как по игре, так и как личность, характер у него есть. Думаю, за него буду топить, когда ЛеБрон закончит.
+2
-2
0
И нам больше нравится как вы играете, чем говорите.
0
0
0
Ответ Роман Мнухин
Джамал Мюррей сказал Джамалу Мюррею про Джамала Мюррея
Ехал Мюррей через Мюррей,
Видит Мюррей - в реке Мюррей.....
0
0
0
Ответ mold-cel
ну это же хорошо, когда все получили удовольствие после близости
Похоже муравью нравится жанр с унижением
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий