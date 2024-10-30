Бадди Хилд набрал 28 очков при 7 дальних попаданиях в победной игре с «Пеликанс»
«Голден Стэйт» разгромил «Новый Орлеан» без Стефа Карри – 124:106.
В составе «Уорриорз» форвард Бадди Хилд набрал 28 очков и 2 перехвата при 7 дальних попаданиях (7 из 11).
За 29 минут Хилд реализовал 9 из 18 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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