Стеф Карри реализовал 7 3-очковых и набрал 42 очка в матче с «Пеликанс»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана» (130:102).

Карри реализовал 7 3-очковых (7 из 13) и набрал 42 очка за 30 минут на площадке.

В активе 2-кратного MVP также 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

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8 комментариев

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cfw4v5p53c
Самый счастливый игрок лиги
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Ингус Ветрастов
Чистый кайф
+4
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Derek Apple
Стеф в огне)
+4
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Dooomer
Он 1.5 метра до дуги не доходит и кидает. И попадает.
+2
0
+2
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Serik Alik
Ответ totocash
если травмы обойдут стороной, может 400+ трёх в этом сезоне удастся выбить
Рано ещё говорить о подобном. Несколько матчей он точно пропустит, да и лететь по 6-7 трешек постоянно не будет. Но если выбьет 400+, то я буду только рад. Ещё надо всего 376 трешек
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totocash
если травмы обойдут стороной, может 400+ трёх в этом сезоне удастся выбить
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Uncore
И еще на двух трешках немного заступил, пересчитали на 2 очка спустя некоторое время.
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