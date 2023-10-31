Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана» (130:102).

Карри реализовал 7 3-очковых (7 из 13) и набрал 42 очка за 30 минут на площадке.

В активе 2-кратного MVP также 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры