Бадди Хилд набрал 24 очка при 9 из 11 с игры в первой половине матча с «Джаз»
Бадди Хилд мощно провел первую половину матча с «Ютой».
Защитник «Голден Стэйт» имел на своем счету 24 очка и 3 передачи по итогам 14 минут в первой половине встречи.
Хилд реализовал 9 из 11 с игры, включая 6 из 7 из-за дуги. «Уорриорз» вели «+14» к большому перерыву и в итоге победили со счетом 127:86.
Хилд после большого перерыва отыграл еще 6 минут и завершил встречу с 27 очками, 4 подборами и 6 передачами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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