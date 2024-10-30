Джонатан Куминга был переведен из старта во вторую пятерку на матч с «Пеликанс»

«Голден Стэйт» произвел перестановки в стартовом составе.

«Уорриорз» перевели форварда Джонатана Кумингу на скамейку запасных перед домашней встречей с «Пеликанс» (124:106) во вторник.

Куминга вошел в игру за 7:10 до конца первой четверти. Он провел на площадке 28 минут, набрав 17 очков при 6 из 13 с игры.

В межсезонье «воинам» и 22-летнему баскетболисту не удалось договориться о продлении контракта.

«Уорриорз» выпустили Брэндина Подземски, Бадди Хилда, Мозеса Муди, Дрэймонда Грина и Трэйса Джексона-Дэвиса в основе против «Пеликанс». Команда провела встречу без Стефена Карри, Эндрю Уиггинса и Де’Энтони Мелтона.