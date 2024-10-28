Стеф Карри пропустит минимум два матча в связи с травмой голеностопа

Стеф Карри будет снова обследован в пятницу.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » избежал структурных повреждений после растяжения голеностопа. Защитник пропустит следующие два матча. «Уорриорз» дважды встретятся с «Новым Орлеаном » у себя дома.

Кроме Карри на два матча выбыл с растяжением спины защитник Де’Энтони Мелтон. Под вопросом готовность форварда Эндрю Уиггинса (спина).

Команда начала сезон с результатом 2-1.