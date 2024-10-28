Стеф Карри пропустит минимум два матча в связи с травмой голеностопа
Стеф Карри будет снова обследован в пятницу.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» избежал структурных повреждений после растяжения голеностопа. Защитник пропустит следующие два матча. «Уорриорз» дважды встретятся с «Новым Орлеаном» у себя дома.
Кроме Карри на два матча выбыл с растяжением спины защитник Де’Энтони Мелтон. Под вопросом готовность форварда Эндрю Уиггинса (спина).
Команда начала сезон с результатом 2-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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