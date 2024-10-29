Кристиан Колоко получил разрешение врачей и начнет тренироваться с «Лейкерс»

Кристиан Колоко в ближайшее время дебютирует за «Лейкерс».

Камерунский центровой «Лейкерс» Кристиан Колоко (24 года, 216 см) получил медицинское одобрение от комиссии НБА по пригодности к игре. Колоко начнет тренироваться с «Лейкерс » на этой неделе и впервые выйдет на площадку с апреля 2023 года.

33 номер драфта-2022 пропустил прошлый сезон из-за тромба.