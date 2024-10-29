Кристиан Колоко получил разрешение врачей и начнет тренироваться с «Лейкерс»
Кристиан Колоко в ближайшее время дебютирует за «Лейкерс».
Камерунский центровой «Лейкерс» Кристиан Колоко (24 года, 216 см) получил медицинское одобрение от комиссии НБА по пригодности к игре. Колоко начнет тренироваться с «Лейкерс» на этой неделе и впервые выйдет на площадку с апреля 2023 года.
33 номер драфта-2022 пропустил прошлый сезон из-за тромба.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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