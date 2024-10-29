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Шакил О′Нил о личной жизни: «Я останусь один. Я уже знаю это»

Шакил О′Нил в подкасте Энджел Риз пожаловался на личную жизнь.

«Я останусь один. Я уже знаю это. Потому что вы придумываете правила по ходу дела. Нет руководства о том, как стать идеальным мужчиной или идеальным мужем, и вы выдумываете всякое, не рассказывая нам.

Если я не физически встречаюсь с кем-то, и я с тобой каждый день, и ты знаешь мое расписание, то не должно иметь значения, что я делаю в своем телефоне. Это не измена, и ты не можешь говорить мне, что это хуже измены. Это не так. Я просто этого не понимаю.

Я уже знаю, что останусь один. Никто не может меня понять, потому что я странный.

Я всегда говорю, что мужчины должны быть сосредоточены на трех вещах: защищать, обеспечивать и любить. Но проблема в том, что женщины хотят этого в том порядке, в котором они хотят.

Ты встречаешься со мной, ты в первую очередь хочешь любви. «О, давай сюда». Нет, у меня сейчас нет на это времени. Я в первую очередь добытчик. Мне осталось всего 18 лет, и мне будет 70. Я не буду делать подкасты в 70 лет, я не буду заключать сделки в 70 лет. Так что я пытаюсь разобраться с этим сейчас», – сказал 4-кратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Unapologetically Angel
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