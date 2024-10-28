А вот и самая уродливая статуя спортсмена. «Хит» утверждают, что представлен Дуэйн Уэйд

Что ж, мы все увидели, что «Майами» презентовал статую лучшего игрока в своей истории – Дуэйна Уэйда. Теперь осталось только понять в, какой манере это было сделано – в модном ныне жанре боди-хоррора или трагифарса.

Одно ясно точно: документальным сходством с оригиналом монумент похвастать никак не может.

Почему это смешно?

Вопрос риторический. Потому что некое изваяние, представленное одной из самых основательных и осанистых организаций с шумом и дымом (не хватало только Сяо Фена из «Пиратов Карибского моря» с его знаменитым «Больше пара!»), оказалось всем чем угодно, но только не памятником Уэйду.

Мемы в соцсетях начали множиться со скоростью биологических клеток после применения «Активатора» в нашумевшем кинохите «Субстанция». Все, начиная от рядовых пользователей соцсетей до авторов изданий CBSSport, YahooSports, ESPN и прочих, начали изгаляться в своих предположения на тему – кто это?

Сперва уверенное лидерство захватил Морфеус из «Матрицы».

Затем кинематографические параллели начали носить более изощренный характер. Например, часть комментаторов припомнила персонажа Уилла Смита из комедии «Метод Хитча», в сцене, где у персонажа разнесло пол-лица из-за аллергии на устриц .

Какой-то паренек, наблюдавший за презентацией в прямом эфире, только и сумел что выпалить: какого хрена, это же рестлер Билл Голдберг !

Конечно же, не обошлось без упоминания Таноса из «Мстителей» с очень меткой репликой: «Блин, они испохабили наследие Ди-Уэйда буквально одним щелчком пальцев».

Я скромно присоединюсь к партии тех, кто полагает, что Антуан Уокер за пару сезонов в «Хит» сделал гораздо больше Уэйда и наконец-то удостоился заслуженного признания.

Правда, Уокера на презентации не было. Зато были игроки нынешних «Хит».

Их реакция тоже говорит сама за себя. Особенно ярко спалился Бэм Адебайо и его подруга Эйджа Уилсон, с которой они по такому случаю впервые решили вместе выйти в свет.

Щепотку абсурда и драматизма добавляет стоящий перед ними пустой стул с именем Эрика Споэльстры. Видимо, главный тренер не выдержал позора и ретировался.

В общем, интернет егозит, щерится и хихикает. И вроде бы все как всегда, ничего страшного или особенного. Если бы не оборотная сторона медали.

Почему это грустно?

Потому что это не тот случай, когда энное количество маргиналов решило козырнуть оригинальным чувством юмора.

Все все понимают, и сам Уэйд (по крайней мере, так его не столь уж однозначные слова интерпретируют все агрегаторы новостей) отчетливее остальных.

«Это сумасшествие. Я не могу поверить… Кто этот парень?» – недоуменно отреагировал виновник торжества на «нечто», посвященное ему.

Ну а реакция игрока и его сына – это просто пудовый слиток в золотой фонд мемов НБА.

Наверное, можно было бы сказать, что никогда не поздно переосмыслять классику. И вообще свежий взгляд – это современно.

Но это точно не тот случай. Во-первых, Уэйд – неоспоримо лучший игрок в не самой богатой на события и не самой долговечной истории «Хит» (если кто забыл, клуб был основан в 1988-м). Поэтому особенно обидно, что некоторые язвительные граждане – вполне обоснованно, надо заметить – перечисляя его карьерные достижения, приписывают к трем чемпионским титулам одну наиболее уродливую статую.

Во-вторых, это вообще первая статуя перед домашним стадионом «Майами» «Кайсея Центр». Это значит, что все стадии процесса должны были контролироваться клубом с особой тщательностью. Тем более что списать оказию на пресловутое «первый блин комом» едва ли получится. Даром что над статуей работала контора Rotblatt Armany, на счету которой порядка 300 скульптур одних только спортсменов, среди которых канонический Майкл Джордан и обе статуи Кобе Брайанта. Над всеми ними работал скульпторы Омри Амрани и Оскар Леон. Они же трудились и над статуей Уэйда.

Сам Дуэйн вроде бы тоже не филонил.

«Уэйд был очень вовлечен в процесс создания и несколько раз посещал мастерскую скульпторов, – отмечала Рэйчел Николс еще походу создания скульптуры. – Статуя Кобе изготавливалась в том же месте, и Дуэйн был очень польщен этим. Он был крайне высокого мнения об обеих статуях Кобе и сказал, что был поражен тем, как авторам удалось обессмертить его в металле».

Степень вовлеченности Уэйда – вопрос дискуссионный. В конце концов, как часто бы он ни ездил в Rotblatt Armany, вся организация процесса, а стало быть, и контроль – это епархия «Хит». Они должны были найти пресловутый баланс между «видением художника» и элементарным сходством, которое очевидно любому, кто хотя бы раз видел Дуэйн Уэйда.

«Как бы там ни было, наконец-то получил возможность подойти и посмотреть на статую вблизи. Я не специалист, но, не будучи профессионалом, вот что хочу сказать. Думаю, авторы сделали слишком массивной нижнюю челюсть. Именно это и меняет восприятие, если смотреть на статую не вглядываясь», – отметил официальный репортер и один из ведущих матчей «Хит» Уилл Мансо.

Если уж несведущему человеку это очевидно, то представители «Майами», напрямую задействованные в столь ответственном проекте, наверное, могли найти возможность не доводить до греха.

Ну и что теперь?

А теперь статуя Уэйда сходу залетает в топы самых уродливых памятников даже не игрокам НБА, а спортсменам вообще.

Все потому, что, несмотря на кажущееся обилие, статуй, посвященных игрокам НБА, не так уж много. Большая их часть толпится возле домашней арены «Лейкерс». Тут представлен авангард «Шоутайм Лейкерс»: Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти и Карим Абдул-Джаббар.

Уникальная в своем роде статуя Элджину Бэйлору (среди всех представленных у него единственного нет чемпионского перстня).

Главный «волчара» среди настоящих псов – Джерри Уэст.

Тут же запечатлен наглядный процесс эволюции позиции центрового сквозь историю «Лейкерс»: Джордж Майкан, Уилт Чемберлен и Шакил О’Нил.

И, конечно же, скульптурный ансамбль из двух монументов, посвященный Кобе Брайанту и его дочери Джанне.

Остальные клубы экспонируют свое величие чуть скромнее. «Селтикс», казалось бы, могли чувствовать себя на данном поприще столь же вольготно, как и «Лейкерс». Но ограничились статуями Билла Расселла и Лэрри Берда.

«Юта Джаз» решила не разлучать нерушимый дуэт Джона Стоктона и Карла Мэлоуна даже после завершения их карьеры.

Похожая история и в «Чикаго», которые увековечили в бронзе только Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

Как по мне, самый оригинальный памятник воздвигли «Хьюстон Рокетс», решившие, что пластику движений Хакима Оладжувона невозможно сымитировать. Зато его монументальность отлично выразит плита с изображением майки центрового и перечислением его регалий.

А вот другой техасский клуб – «Даллас» – сумел ухватить патентованный бросок Дирка Новицки.

То же самое сделала и «Атланта» в отношении Доминика Уилкинса.

В отношении «Филадельфии» часто возникает путаница, поскольку неподалеку от домашней арены существует целая аллея, где представлены небольшие скульптуры знаковых игроков в истории клуба: Уилта Чемберлена, Бобби Джонса, Мориса Чикса, Чарльза Баркли и Аллена Айверсона. Но полноразмерная большая статуя у «Сиксерс», по сути, одна и принадлежит она, конечно же, Джулиусу Ирвингу.

Есть и другие памятники, но они расположены не в непосредственной близости от домашних арен, а возле школ (например, Оскар Робертсон в Цинциннати) или университетов (Лэрри Берд неподалеку от кампуса Индианы Стэйт).

Команды очень трепетно относятся к увековечиванию своих легенд. Например, вопрос «почему один из двух оригинальных клубов НБА – «Нью-Йорк» – не увековечил в металле ни одну из своих легенд» (а их, мягко говоря, хватает) является одним из самых часто обсуждаемых в среде болельщиков. Ответы на него разнятся, но среди прочих есть и банальное нежелание рисковать, искажать внешнее восприятие от игры и самой личности игрока.

Короче, пиетет в этом отношении существует.

Но, как показывает свежий пример «Майами», не у всех. Лучшее, что сейчас может сделать клуб – это по-тихому спустить случившееся на тормозах, а затем под видом чего-либо провести какие-то ремонтные работы. Можно, конечно, вспомнить крылатую фразу Тайлера Дердена о том, что «Мона Лиза потихоньку разрушается», и доверить исправление нынешних ошибок времени. Но лучше все же не дожидаться и заняться этим сейчас.

В любом случае хуже уже не будет.