Дуэйн Уэйд защитил свою статую: «Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента»
Статую легенды «Хит» открыли рядом со входом на арену в Майами в воскресенье. Монумент отсылает к матчу против «Буллс» в марте 2009 года, когда Уэйд исполнил победный бросок под сирену об окончании второго овертайма, после чего запрыгнул на столик и крикнул: «Это мой дом».
Положение рук у статуи в точности напоминает тот момент. Лицо баскетболиста при этом вызвало много вопросов.
«Если бы мне хотелось иметь здесь что-то похожее на себя, я бы мог просто стоять снаружи арены, а вы бы фотографировали. Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента, и мы пытаемся запечатлеть его.
Мне важна эта реакция, но в то же время и нет. Мир социальных сетей – это мнения. У каждого есть свое мнение. Ну так высказывайте свое мнение. Пожалуйста, говорите о нас еще больше. Говорите больше о статуе, приходите посмотреть на нее, делайте фотографии, обменивайтесь мемами. Мы переживем это», – заявил бывший игрок НБА.
Фото: AP Photo/Michael Laughlin
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