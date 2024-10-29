Дуэйн Уэйд защитил свою статую: «Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента»

Дуэйн Уэйд выступил в защиту собственной статуи.

Статую легенды «Хит» открыли рядом со входом на арену в Майами в воскресенье. Монумент отсылает к матчу против «Буллс» в марте 2009 года, когда Уэйд исполнил победный бросок под сирену об окончании второго овертайма, после чего запрыгнул на столик и крикнул: «Это мой дом».

Положение рук у статуи в точности напоминает тот момент. Лицо баскетболиста при этом вызвало много вопросов.

«Если бы мне хотелось иметь здесь что-то похожее на себя, я бы мог просто стоять снаружи арены, а вы бы фотографировали. Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента, и мы пытаемся запечатлеть его.

Мне важна эта реакция, но в то же время и нет. Мир социальных сетей – это мнения. У каждого есть свое мнение. Ну так высказывайте свое мнение. Пожалуйста, говорите о нас еще больше. Говорите больше о статуе, приходите посмотреть на нее, делайте фотографии, обменивайтесь мемами. Мы переживем это», – заявил бывший игрок НБА .

Фото : AP Photo/Michael Laughlin