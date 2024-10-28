«Где мы свернули не туда как общество?». Ведущие шоу Run It Back посмеялись над статуей Дуэйна Уэйда
Чендлер Парсонс и Лу Уильямс не оценили статую Дуэйна Уэйда в Майами.
Чендлер Парсонс: «Не знаю, где мы свернули не туда как общество. Мы делаем такие потрясающие вещи, постоянно находимся на переднем краю прогресса и при этом настолько отвратительны в создании статуй».
Лу Уильямс: «Нам нужно открыть портал и найти новых скульпторов. У нас очень неудачный год».
Чендлер Парсонс: «Это такой важный момент для этих знаменитостей. А им не позволяют увидеть окончательный продукт. Я давал окончательное одобрение на мой бобл-хед. А им не дают оценить свою статую».
Лу Уильямс: «Что, если они сказали, что им нужна статуя Дуэйна Уэйда, а скульптор нашел фото Антуана Уокера? Думаю, это и произошло».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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