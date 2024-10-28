Овертайм-драма в Индиане: у Макси 45 очков, Халибертон смазал решающий с линии

Хотя сам же перевел дикой трешкой.

Матч в Индиане оказался самым горячим событием дня в НБА.

С одной стороны «Филадельфия», которая стартовала с двух поражений и, конечно же, очень желала занести в актив первую победу.

Напротив – «Пэйсерс», вернувшиеся из двухматчевого гостевого турне, одержав верх над «Детройтом» и проведя совсем уж блеклую игру в «Нью-Йорке».

Все кончилось овертаймом и убегающим в тоннель от самого себя в этой встрече Халибертоном.

Главное о том, с какими трудностями столкнулась «Индиана» на старте чемпионата.

Халибертон потерялся

О Тайризе в середине прошлого сезона и до его травмы некоторые особо смелые журналисты говорили как о потенциальном претенденте на MVP.

Халибертон в своем лучшем виде — образец воплощения и проводник всех идей баскетбола Карлайла на площадке:

1. На нем полностью завязывается контроль мяча и темпа. 2. Наряду с Матурином – он лучший снайпер в команде. 3. Бесспорно, он один из лучших пасующих в лиге.

С ним потолок и вариативность «Индианы» в атаке с учетом постоянного движения мяча и того, как он может на это движение влиять, вырастает в несколько раз.

«Индиана» прошлого сезона – 2-е место в атакующем рейтинге (после «Бостона») и лучшая во всей лиге как по количеству ассистов за матч (21), так и по соотношению этих ассистов к потерям. Добавьте сюда еще самый быстрый в НБА темп игры – и сразу станет понятно, насколько переплетены стиль баскетбола Халибертона и всей «Индианы».

Сейчас Тайриз – бледная тень самого себя.

Защитник «Индианы» начал год так плохо, что теперь его показатели даже концовки прошлого сезона не выглядят настолько удручающе.

Его линейка и эффективность (12,7-3,3-3,7; 31,8% с игры, 20% из-за дуги) в прошедших 3-х матчах не нуждаются в дополнительных комментариях.

В сегодняшней игре не раз было ощущение, что он совсем не знает, чего же он хочет, а также какая передача и куда должна следовать.

Эта нерасторопность привела к нескольким ключевым потерям в концовке основного времени и овертайма и вообще сбивала темп атаки «Индианы» по ходу всей встречи.

Выходящий на площадку вместо или вместе с Тайризом Макконнелл несколько раз вскрывал защиту «Филадельфии» резкими спуртами под кольцо, что на контрасте с неуверенными действиями Халибертона еще больше вызывало недоумение: как же долго и нерешительно он играет сейчас.

Главная проблема тут, пожалуй, в том, что ни один прием в арсенале лидера «Пэйсерс» прямо сейчас не работает. Ему не на что положиться в отдельных эпизодах: он не может найти открытых партнеров передачами (казалось бы, его самый надежный скилл), не может стабильно попадать из-за дуги, и даже исполнение штрафных сейчас вызывает недоумение (2 из 5). Видно, как психологически все это сильно давит на него.

Пытаться одновременно выиграть матч и помочь верой и доверием своему лидеру для «Индианы» оказалось невыполнимой миссией.

Да, Халибертон закинул сумасшедший спасительный бросок в основное время.

Но все равно оказался антигероем, не реализовав в конце овертайма еще и решающий штрафной, когда Калеб Мартин исполнил Джей Ар Смита, совершив абсолютно ненужный фол.

Если бы не Халибертон и необходимость «Индианы» в его как можно более скорой реабилитации, команда из Индианаполиса, кажется, имела бы больше шансов сегодня одержать верх в концовке основного времени. Пару потерь, смазанный «технический» и почти что запущенный со средней сквозняк явно усложнили задачу. Более активный Макконнелл мог бы, вероятно, лучше помочь на обеих половинах корта в решающие минуты встречи сегодня.

Винить только Тайриза во всех бедах нельзя, но в НБА есть только одна команда, которая может пережить такую турбулентность главной звезды на протяжении длительного периода времени. Если он не начнет подавать признаки жизни как можно скорее, остальные вещи окажутся просто несущественной мелочью, и команде придется переосмыслить свои цели на предстоящий сезон.

Оборона «Индианы» печальна

Не одним Халибертоном богаты, как говорится. Защита «Индианы» в матче, где у соперников объективно не было двух лучших игроков и которые только что проиграли второму составу одной из худших команд лиги, не может не вызывать дополнительной обеспокоенности.

Во всех 3-х играх старта сезона команда собирала меньше подборов в атаке, чем их визави.

И ладно бы сегодня уступили, но позволить оппонентам забрать 20 мячей на своем щите – это уже объективно ни в какие рамки не лезет.

Убре, Мартин и Ябуселе на троих взяли 12 подборов в нападении.

Как следствие, 25:11 по очкам второго шанса.

В целом, защитный рейтинг «Индианы» в этом году немного лучше, чем в предыдущем, но две из трех игр этого сезона были против полурезерва «Филадельфии» и уже летящего 0-3 по сезону «Детройта».

Ставить в укор действия в обороне команде, которая и так никогда не была близка к эталонной в этом компоненте игры, при более очевидной проблеме с Халибертоном – было бы странно. Но так безалаберно позволять доминировать на собственном щите нельзя и абсолютно точно не должно оставаться без внимания Карлайла и его штаба.

Карлайлу придется вмешаться

«Индиане» необходим Халибертон, это мы уже поняли.

Но в случае, если проблема сохранится еще какое-то время, Рику Карлайлу будет нужно вовлекаться больше и проводить хоть какие-то эксперименты с ротацией, иначе можно быстро скатиться в нижнюю часть турнирной таблицы.

Понятно, что сложно что-то сделать в ситуации, когда ты не можешь положиться на своего лучшего игрока. Но пассивно наблюдать в сторонке – не вариант. В конце концов, некоторые игры, как сегодняшняя, могли качнуться в обе стороны, и мелкие детали могут решить их исход.

Помните, как «Инди» в прошлом сезоне, когда 3 команды закончили чемпионат с одинаковыми показателями, но в плей-ин упала именно «Филадельфия», вышла в плей-офф с 6-го места на «Милуоки» с травмированным Яннисом? И тут может случиться та же история.

Макконнелла мы уже упомянули. В контексте минут Хали его роль может чуть-чуть увеличиться, не допуская резкого перехода и сохраняя Бертону необходимую уверенность.

Получивший после успешного плей-офф больше доверия Нембхард в этом году пока совсем плох, особенно в нападении. Его минуты можно попробовать немного разделить с восстановившимся от травмы Матурином, чтобы таким образом попытаться хотя бы немного оживить нападение команды.

Топпин набрал 15 очков, но при этом схватил, наряду с тем же Матурином, худший плюс/минус среди всех игроков «Пэйсерс» (-13). Интересно тут то, что в то же время он оказался участником 2-х из 3-х самых успешных по нет-рейтингу сочетаний (как ни странно, вместе с тем же Матурином).

Потенциал более правильно используемой ротации тут точно имеется.

В добавок, можно ожидать, что общий процент реализации бросков с дистанции у большинства игроков начнет снова возвращаться к более естественным для них значениям. Кроме Шеппарда и Нейсмита, все игроки ростера «Индианы» бросают в этом сезоне явно хуже своих средних цифр.

Вообще вся стартовая пятерка пока не может нащупать ритм. В матче против «Нью-Йорка» на счету основы вместе взятой было всего 31 очко.

Сиакам и Тернер явно страдают от нехватки качественного плэймейкинга, сегодня несколько передач от одного второму улетели просто в молоко.

Решать комплексную проблему с учетом обширного количества переменных и их нетипичного поведения сейчас точно непросто, поэтому Карлайлу нужно быть аккуратным в этом процессе.

Но, в конце концов, кто-то должен взять на себя ответственность, пока сезон еще только-только раскочегаривается, и пока давление результатом чувствуется не так сильно.

«Филадельфия» опирается на Макси

В отсутствии обоих звездных партнеров, Макси сходу ощутил на себе то бремя, которое, вероятно, ему придется нести следующие несколько лет на своих плечах. Пока Джордж восстанавливается от травмы, а Эмбиида держат в крео-камере, Тайриз – единственный участник большого трио, кому реально приходится пыхтеть и удерживать курс команды на зону плей-офф.

Сегодня ему удалось набрать 45 очков, но есть чувство, что ощущение нового статуса и его восприятие самого себя проходит сейчас определенный период. Макси впервые играет со всеми атрибутами, присущими настоящей звезде: статус в команде и в НБА, максимальная зарплата, необходимый опыт нескольких сезонов.

И пока это одновременно принесло с собой как позитивные, так и не очень моменты.

Понятно, что его стартовая пристрелка – отчасти вынужденная мера, но такая отчаянная попытка выиграть в «Рэмбо» уже, возможно, стоила «Филе» матча в Торонто.

Да, можно, конечно, просто сказать, что тут выиграли благодаря ему, а там проиграли, поставить знак равно и идти дальше. Но по факту же, хорошая игра и победы в регулярных встречах сезона против не самых сильных оппонентов всегда будут значить меньше, чем такие же поражения, где ты отличился со знаком минус. Макси нужно это поскорее понять.

Ничего сильно критичного не произошло, и вообще, этот переходный период – вещь нормальная и свойственная почти всем игрокам. Просто «Филадельфия» нуждается в зрелом Макси больше, чем сам Тайриз сейчас.

Его цифры по сезону впечатляют одновременно с двух сторон.

31 очко на 34,9% с игры и 23,7% из-за дуги. Почти 29 попыток в целом и 13 с дистанции за матч. Результатом этого является много пустых владений, и не во всех играх, как сегодня, против «Филадельфии» будет находящаяся в микро-кризисе «Индиана». Да и Драммонд и Ко навряд ли по щелчку смогут насобирать 20 подборов в нападении в любой вечер.

Сказать про «Филадельфию» что-то еще сейчас почти невозможно. Пока Эмбиид отдыхает, а Джордж восстанавливается от травмы, задача команды – подготовить игроков к лоад-менеджменту звезд на дистанции всего сезона и найти работающие комбинации, которым, скорее всего, придется достаточно много времени и встреч провести без них, даже когда они будут здоровы. И выиграть при этом параллельно как можно больше.

Ну а до полной демонстрации новой «Филадельфии», со всей ее огневой мощью, видимо, еще достаточно далеко.

Фото: Gettyimages /Justin Casterline, Justin Casterline; East News /AP Photo/Darron Cummings