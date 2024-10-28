Кайл Лаури оказался на паркете после обманного движения Тайриза Халибертона
Кайл Лаури попался на финт Тайриза Халибертона.
Ветеран «Филадельфии» рухнул на паркет после обманного движения разыгрывающего «Индианы».
«Сиксерс» победили в овертайме – 118:114.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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