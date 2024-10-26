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Тайриз Халибертон не смог набрать ни одного очка в проигранном матче с «Никс»

«Нью-Йорк» уверенно обыграл «Индиану» на домашней арене – 123:98.

Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон обошелся без набранных очков. За 26 минут олимпийский чемпион Парижа смазал все 8 бросков с игры (0 из 7 из-за дуги).

В активе Тайриза 1 подбор, 5 передач и 1 перехват.

Халибертон в третий раз за карьеру в НБА завершает встречу с 0 очков. В первых двух матчах нового сезона у него лишь 8 из 26 с игры.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон набрал 26 очков, 5 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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