Тайриз Халибертон не смог набрать ни одного очка в проигранном матче с «Никс»
«Нью-Йорк» уверенно обыграл «Индиану» на домашней арене – 123:98.
Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон обошелся без набранных очков. За 26 минут олимпийский чемпион Парижа смазал все 8 бросков с игры (0 из 7 из-за дуги).
В активе Тайриза 1 подбор, 5 передач и 1 перехват.
Халибертон в третий раз за карьеру в НБА завершает встречу с 0 очков. В первых двух матчах нового сезона у него лишь 8 из 26 с игры.
Лидер «Никс» Джейлен Брансон набрал 26 очков, 5 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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