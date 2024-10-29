«Шаньси» подписал новый контракт с Алексеем Шведом

Алексей Швед вернулся в «Шаньси».

Китайский клуб объявил о подписании нового соглашения с российским защитником (35 лет, 198 см).

Чтобы заявить Шведа , клуб убрал из заявки сенегальского бигмена Ибраиму Фалль Файе, который выбыл с травмой ноги.

Швед появится в заявке «Шаньси» после того, как руководство китайской лиги одобрит подписание контракта. «Шаньси » отыграл уже 8 матчей регулярного чемпионата и с результатом 7-1 делит первое место с «Бэйцзином».