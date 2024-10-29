«Шаньси» подписал новый контракт с Алексеем Шведом
Алексей Швед вернулся в «Шаньси».
Китайский клуб объявил о подписании нового соглашения с российским защитником (35 лет, 198 см).
Чтобы заявить Шведа, клуб убрал из заявки сенегальского бигмена Ибраиму Фалль Файе, который выбыл с травмой ноги.
Швед появится в заявке «Шаньси» после того, как руководство китайской лиги одобрит подписание контракта. «Шаньси» отыграл уже 8 матчей регулярного чемпионата и с результатом 7-1 делит первое место с «Бэйцзином».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости