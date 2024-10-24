Алексей Швед близок к продлению сотрудничества с «Шаньси»
Алексей Швед собирается продолжать карьеру в китайском чемпионате.
Прибытие российского защитника в расположение «Шаньси» ожидается в ближайшее время.
Баскетболист набирал 15,9 очка, 5,8 подбора и 9,1 передачи в матчах прошлого розыгрыша турнира. Права на Шведа в рамках чемпионата Китая принадлежат его бывшему клубу, который не имел свободного места для легионера в своем составе.
По сообщению «Спорт-Экспресс», представитель баскетболиста Обрад Фимич подтвердил успешные переговоры по новому контракту и скорое возобновление сотрудничества сторон.
«Шаньси» начал сезон с 4 побед в 5 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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