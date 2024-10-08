Алексей Швед обжаловал приговор Пресненского районного суда.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», адвокат баскетболиста Александр Бойков подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского районного суда города Москвы, который 12 сентября приговорил одного из нападавших на призера Олимпийских игр к трем годам колонии.

Время, проведенное в СИЗО, будет засчитано как день за полтора, то есть в мае 2025-го Юсуф Мирашуров выйдет на свободу.

Шведа и его представителей беспокоит, почему три фигуранта дела, которым изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам), в итоге проходили по нему в качестве свидетелей (и не явились в суд дать показания).

Адвокат Шведа Александр Бойков ранее направил адвокатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В нем он попросил руководителя СК информировать представителя потерпевшего об изменениях после того, как 16 сентября 2024 года Бастрыкин вновь запросил от своих подчиненных доклад по делу.

Алексея Шведа избивали вчетвером. Суд посчитал, что трое делали это в качестве свидетелей