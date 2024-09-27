Представитель Алексея Шведа направил адвокатский запрос на имя главы СК Александра Бастрыкина

Алексей Швед не намерен мириться с приговором Пресненского районного суда.

Суд приговорил одного из нападавших на призера Олимпийских игр на три года. Время, проведенное в СИЗО, будет засчитано как день за полтора. Таким образом, в мае 2025-го Юсуф Мирашуров выйдет на свободу.

Шведа и его представителей беспокоит, почему три фигуранта дела, которым изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам), в итоге проходили по нему в качестве свидетелей (и не явились в суд дать показания).

Адвокат Шведа Александр Бойков направил адвокатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В нем он попросил руководителя СК информировать представителя потерпевшего об изменениях после того, как 16 сентября 2024 года Бастрыкин вновь запросил от своих подчиненных доклад по делу.

Это случилось после ряда сюжетов в федеральных медиа.

Алексея Шведа избивали вчетвером. Суд посчитал, что трое делали это в качестве свидетелей