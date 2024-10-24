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Агент Алексея Шведа: «Продлили контракт с «Шаньси» до конца сезона-2024/25»

Обрад Фимич сообщил, что Алексей Швед продолжит карьеру в «Шаньси».

«Могу подтвердить, что мы продлили контракт с «Шаньси» до конца сезона-2024/25. Понимаю, что поклонники таланта Алексея были взволнованы тем, что сезон уже начался, а Шведа нет в заявке команды. Но это легко объяснить. Помимо «Шаньси» вели переговоры еще с двумя клубами: «Шанхаем» и «Цзилинь». Они были готовы выкупить права на Шведа у клуба из Тайюаня, но в итоге договориться по сумме байаута не получилось. При этом отмечу, что следующим летом Алексей станет свободным агентом.

Рассматривали ли мы предложения из других чемпионатов?

Нет. Изначально у Алексея было желание остаться в CBA. В китайском чемпионате американский стиль баскетбола, с быстрыми переходами из обороны в атаку. Он идеально подходит Шведу. Плюс ему нравится атмосфера на матчах в КНР, полные трибуны почти на каждом матче, дружественное отношение фанатов.

Еще важный момент: в этом году на площадку в третьей и четвертой четверти могут выходить по два легионера. Новое правило точно поможет «Шаньси», так как в концовках Шведу не хватало чуть лучшего напарника в прошлом сезоне», – рассказал официальный представитель российского защитника.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
переходы
logoАлексей Швед
чемпионат Китая
Обрад Фимич
Шаньси
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