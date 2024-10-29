Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября

Девин Васселл должен вернуться в строй в начале ноября.

По словам главного тренера «Сан-Антонио » Грегга Поповича , атакующий защитник команды Девин Васселл выполняет некоторые контактные упражнения и, как ожидается, вернется в первую неделю ноября.

Васселл восстанавливается после операции на стопе, из-за которой он пропустил последние восемь матчей прошлого регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Васселл сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.