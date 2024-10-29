Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября
Девин Васселл должен вернуться в строй в начале ноября.
По словам главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, атакующий защитник команды Девин Васселл выполняет некоторые контактные упражнения и, как ожидается, вернется в первую неделю ноября.
Васселл восстанавливается после операции на стопе, из-за которой он пропустил последние восемь матчей прошлого регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне Васселл сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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