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Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября

Девин Васселл должен вернуться в строй в начале ноября.

По словам главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, атакующий защитник команды Девин Васселл выполняет некоторые контактные упражнения и, как ожидается, вернется в первую неделю ноября.

Васселл восстанавливается после операции на стопе, из-за которой он пропустил последние восемь матчей прошлого регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Васселл сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Райта в соцсети X
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