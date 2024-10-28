Руи Хатимура: «Подходили к прошлому сезону с неправильным настроем. В этом сезоне, думаю, он у нас правильный»
Руи Хатимура снова вспомнил, как складывался для «Лейкерс» сезон-23/24.
«Я уже говорил вам перед началом сезона, что год назад мы занимались непонятно чем, как вы, ребята, и сами видели. Наш состав, травмы, все на свете. У нас не было этого настроя, типа «Хорошо, давайте заберем первый посев на Западе». У нас не было такого настроя, но в этом сезоне, думаю, он у нас есть. С того самого момента, как мы открыли тренировочный лагерь.
Мы понимаем, что должны быть хороши, и думаем о плей-офф. Это, конечно, долгосрочная перспектива, но мы должны думать о том, как хотим победить все эти другие команды. Для нас будет важна каждая игра», – заявил форвард «Лейкерс».
Сезон-24/25 калифорнийцы начали под руководством нового главного тренера Джей Джей Редика и одержали три победы в трех матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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