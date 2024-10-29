Карлик Джонс, как ожидается, вернется в состав «Партизана» в матче с «Монако»
Карлик Джонс близок к возвращению в строй.
Разыгрывающий, как ожидается, вернется в состав «Партизана» в матче 6-го раунда Евролиги с «Монако» в среду.
Изначально предполагалось, что травма голеностопа у Джонса, полученная им в прошлую среду, выведет его из строя примерно на 10 дней. Однако Карлик восстановился быстрее и вернулся к тренировкам менее чем за неделю.
Франк Ниликина пропустил тренировку сербской команды во вторник из-за болезни, а Митар Боснякович во время этого занятия получил травму голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
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