Фуркан Коркмаз пропустит несколько недель с травмой ноги
Фуркан Коркмаз выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.
Форвард «Монако» пропустит несколько недель из-за травмы мышцы правой ноги, сообщает BasketNews.
Турецкий игрок травмировал ногу в среду во время матча против «Милана» (93:80). Он покинул площадку в середине 3-й четверти и не вернулся.
Ожидается, что Коркмаз пропустит матчи Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», «Барселоны», «Виртуса», «Парижа», «Партизана» и «Жальгириса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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