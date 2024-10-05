Фуркан Коркмаз пропустит несколько недель с травмой ноги

Фуркан Коркмаз выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

Форвард «Монако » пропустит несколько недель из-за травмы мышцы правой ноги, сообщает BasketNews.

Турецкий игрок травмировал ногу в среду во время матча против «Милана» (93:80). Он покинул площадку в середине 3-й четверти и не вернулся.

Ожидается, что Коркмаз пропустит матчи Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», «Барселоны», «Виртуса», «Парижа», «Партизана» и «Жальгириса».