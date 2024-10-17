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«Он был удивлен обменом». Крис Маллин считает, что между Донте Дивинченцо и «Никс» есть неприязнь

Крис Маллин считает, что Донте Дивинченцо недоволен тем, что «Никс» его обменяли.

«Очевидно, что между Донте Дивинченцо и «Никс» есть некоторая неприязнь. Этот обмен был совершенно неожиданным. Дивинченцо провел свой лучший сезон. Он реализовал больше всего трехочковых в истории «Никс». У него был отличный сезон, у него было взаимопонимание с партнерами.

Он был немного удивлен этим обменом. Я знаю очень мало людей, которые хотели бы перейти из «Нью-Йорка» в «Миннесоту», так что это еще один фактор», – сказал пятикратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
Крис Маллин
logoДонте Дивинченцо
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