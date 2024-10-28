Бен Симмонс несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца

Бен Симмонс по-прежнему избегает возможностей для атаки.

Во встрече с «Милуоки » (115:102) австралийский защитник несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца.

За 24 минуты Симмонс набрал 2 очка при 1 из 3 с игры. В его активе 6 подборов, 4 передач и 1 перехват при 4 потерях.