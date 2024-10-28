Бен Симмонс несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца
Бен Симмонс по-прежнему избегает возможностей для атаки.
Во встрече с «Милуоки» (115:102) австралийский защитник несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца.
За 24 минуты Симмонс набрал 2 очка при 1 из 3 с игры. В его активе 6 подборов, 4 передач и 1 перехват при 4 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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