Видео
0

Дориан Финни-Смит: «Со здоровым Беном Симмонсом «Бруклин» раскачает НБА»

Дориан Финни-Смит сделал предостережение для НБА.

«Народ не понимает, в каком состоянии Бен Симмонс. Но мы наблюдаем его последние четыре недели, и он выглядит великолепно.

Когда братишка вернется на площадку, чувствую, что это очень поможет нашей команде, и мы раскачаем НБА.

Слухи о моем обмене? Это часть НБА. Тренер говорит, что мне надо просто продолжать играть», – заявил форвард «Нетс». 

Симмонсу предстоит контрактный сезон. Большую часть минувшего розыгрыша он пропустил из-за проблем со спиной.

В Сети также появилось видео с броскового занятия австралийца в тренировочном лагере.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoБруклин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБен Симмонс
logoДориан Финни-Смит
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дориан Финни-Смит: «Нетс» не собираются танковать. Бен Симмонс выглядит здоровым и поможет нам»
9вчера, 09:26
Тренер Бена Симмонса выложил видео с тренировки австралийца
2118 сентября, 10:32Видео
«Бруклин» хочет обменять Бена Симмонса
2730 июня, 19:40
Бен Симмонс грубо оттолкнул Джарретта Аллена. Игрок «Кливленда» набросился на оппонента
129 февраля, 05:23Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» – «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»
17 минут назад
Энджел Риз поставила 100 тысяч долларов на то, что Шакил О’Нил промахнется со штрафного. Легендарный центровой попал
222 минуты назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»
35 минут назад
Леброн Джеймс: «Как баскетболисту мне больше нечего доказывать. Хотя я буду рад новым достижениям»
4сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Енисей»
сегодня, 08:37
«Торонто» представил фиолетовый комплект формы
6сегодня, 08:24Фото
Карл-Энтони Таунс о первой реакции на обмен в «Нью-Йорк»: «Шок»
1сегодня, 07:44
Джеймс Харден: «Я один из тех, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА»
11сегодня, 07:28
Дрэймонд Грин о чемпионских перспективах «Голден Стэйт»: «Мы можем сделать это снова»
2сегодня, 06:47
Джоэл Эмбиид: «Это будет непросто, но я собираюсь прислушиваться к советам снижать нагрузку по ходу сезона»
6сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» и «Мерсин» откроют новый сезон
40 минут назад
«Другой уровень радости». Бронни Джеймс забросил 3-очковый через Леброна на тренировке. Игроки «Лейкерс» бурно отреагировали на попадание
246 минут назад
Джей Джей Редик о «следующем шаге Руи Хатимуры»: «Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать»
2сегодня, 08:59
«Чикаго» отчислил Джоша Примо. 12-й номер драфта-2021, скорее всего, продолжит карьеру в фарм-команде «Буллс»
2сегодня, 08:04
Лишь один из легионеров тель-авивского «Маккаби» отправился в Израиль после игры Евролиги, остальные решили остаться в Белграде
сегодня, 07:06
Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»
4сегодня, 06:57
Кевин Дюрэнт о цели «Санз» в тренировочном лагере: «Работаем с акцентом на сокращение потерь»
1сегодня, 06:08
Карл-Энтони Таунс об игре за Тибодо в «Миннесоте»: «Это дает нам небольшую фору»
сегодня, 05:30
Джеймс Харден: «Я в лучшей форме за последние семь лет»
11вчера, 21:31
Карл-Энтони Таунс: «Первым делом подошел к Джейлену Брансону и представился»
7вчера, 20:58