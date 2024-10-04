Дориан Финни-Смит: «Со здоровым Беном Симмонсом «Бруклин» раскачает НБА»

Дориан Финни-Смит сделал предостережение для НБА.

«Народ не понимает, в каком состоянии Бен Симмонс . Но мы наблюдаем его последние четыре недели, и он выглядит великолепно.

Когда братишка вернется на площадку, чувствую, что это очень поможет нашей команде, и мы раскачаем НБА .

Слухи о моем обмене? Это часть НБА. Тренер говорит, что мне надо просто продолжать играть», – заявил форвард «Нетс».

Симмонсу предстоит контрактный сезон. Большую часть минувшего розыгрыша он пропустил из-за проблем со спиной.

В Сети также появилось видео с броскового занятия австралийца в тренировочном лагере.