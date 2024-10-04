Дориан Финни-Смит: «Со здоровым Беном Симмонсом «Бруклин» раскачает НБА»
Дориан Финни-Смит сделал предостережение для НБА.
«Народ не понимает, в каком состоянии Бен Симмонс. Но мы наблюдаем его последние четыре недели, и он выглядит великолепно.
Когда братишка вернется на площадку, чувствую, что это очень поможет нашей команде, и мы раскачаем НБА.
Слухи о моем обмене? Это часть НБА. Тренер говорит, что мне надо просто продолжать играть», – заявил форвард «Нетс».
Симмонсу предстоит контрактный сезон. Большую часть минувшего розыгрыша он пропустил из-за проблем со спиной.
В Сети также появилось видео с броскового занятия австралийца в тренировочном лагере.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости