Лу Уильямс: «Единственное, что мешает Энтони Дэвису претендовать на MVP – это его доступность»

Лу Уильямс оценил игру Энтони Дэвиса на старте сезона.

Эксперт считает, что в здоровом виде бигмен «Лейкерс » является претендентом на награду самому ценному игроку НБА.

«Единственное, что мешает Дэвису претендовать на MVP – это его доступность. Если он продолжит играть в этом темпе, он будет упоминаться в числе пяти лучших игроков НБА.

Он всегда был в этом списке. Единственное, что его тормозило – это его доступность, ведь у него постоянно случались травмы. Иногда, когда он имеет дело с травмой, то будто бы перемещается по площадке по инерции, потому что пытается сохранить себя, пройти через это. Сейчас же он играет жестко и агрессивно», – сказал бывший игрок НБА .