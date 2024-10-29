Лу Уильямс: «Единственное, что мешает Энтони Дэвису претендовать на MVP – это его доступность»
Лу Уильямс оценил игру Энтони Дэвиса на старте сезона.
Эксперт считает, что в здоровом виде бигмен «Лейкерс» является претендентом на награду самому ценному игроку НБА.
«Единственное, что мешает Дэвису претендовать на MVP – это его доступность. Если он продолжит играть в этом темпе, он будет упоминаться в числе пяти лучших игроков НБА.
Он всегда был в этом списке. Единственное, что его тормозило – это его доступность, ведь у него постоянно случались травмы. Иногда, когда он имеет дело с травмой, то будто бы перемещается по площадке по инерции, потому что пытается сохранить себя, пройти через это. Сейчас же он играет жестко и агрессивно», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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