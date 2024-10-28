Брайан Уиндхорст: «Энтони Дэвис физически в лучшей форме, чем ранее в своей карьере»

Брайан Уиндхорст прокомментировал выступление Энтони Дэвиса.

Центровой набирал 34 очка, 11 подборов, 1,7 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем в первых матчах, реализуя 40% дальних бросков. «Лейкерс» начали сезон с трех побед подряд.

«Важной частью этой истории является его отличная физическая форма. Он в лучшем состоянии, чем ранее в своей карьере. На этом отрезке он может похвастаться здоровьем, так что постучим по дереву и будем надеяться, что так будет и дальше.

Эта ситуация началась в прошлом сезоне. И когда он приехал в тренировочный лагерь сборной США, он был в очевидно лучших кондициях, особенно среди «больших», – рассказал инсайдер ESPN.