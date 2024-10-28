Энтони Дэвис и Джейсон Тейтум стали игроками недели НБА в своих конференциях

НБА объявила лучших игроков первой недели.

Ими стали центровой «Лейкерс » Энтони Дэвис (Запад) и форвард «Бостона » Джейсон Тейтум (Восток).

На счету Дэвиса 34 очка, 11 подборов и 2,3 блок-шота в среднем в 3 матчах (3-0).

В активе Тейтума – 33 очка, 6,4 подбора и 6 передач в 3 играх (3-0).