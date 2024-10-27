Леброн вновь показал, кто тут батя! Трипл-дабл и 16 очков в четвертой четверти

Леброну Джеймсу не привыкать быть главным хэдлайнером игрового дня, но теперь, когда ему уже почти 40 лет, это вызывает немного другие чувства. Даже фанаты других команд уже не испытывают никакой злобы и досады, на первый план выходит глубокое, через боль впечатанное слезами восхищение Джеймсом и его долголетием. Подумать только, на старости (если он будет играть до 50, извинюсь за эпитет) лет Леброн может наконец-то стать силой, объединяющей большинство болельщиков в теплом ностальгическом единодушии.

Сегодня он в очередной раз, по крабьему велению, самостоятельно «схлопнул» игру в четвертой четверти, набрав попутно 16 очков подряд и, по сути, единолично утвердив рывок калифорнийцев (21:0), перевернувший встречу.

Попробуем рассказать, как у него это получилось и за счет чего он до сих пор остается одним из лучших игроков лиги, даже в свои 67 лет.

Универсализм и адаптивность

В матче против «Сакраменто» мы увидели 113-й трипл-дабл (32-14-10) Леброна в карьере. Сочетание атлетичности, броска, видения площадки и игрового айкью все еще позволяют ему доминировать во всех основных статистических показателях.

Леброн всегда был примерным атлетом. В начале карьеры в «Кливленде» это было его главным оружием, стилистически его игра опиралась на способность пройти в «краску» и физически продавить оппонента телом, заработав как минимум пару штрафных бросков.

После, вышедший уже на максимальную проектную мощность Леброн, добавил к этому отличную игру со средней дистанции и способность полностью контролировать темп игры и нападение команды.

С новыми веяниями игры и приходящей старостью, Леброн был вынужден адаптироваться и потихоньку менять привычки.

И теперь, последнее глобальное обновление прошивки привело к тому, что для начала Леброн просто увеличил количество бросков из-за дуги (аж целых 8 за матч в сезоне-21/22), а в прошлом сезоне в свои 39 провел абсолютно лучший по эффективности год с дистанции (41% на 5,1 попытки).

Вот пропорциональное количество набранных очков Джеймса с дистанции от всех набранных очков с течением времени.

Его способность на заре карьеры улучшать даже фундаментальные элементы своей игры действительно поражает сознание. 9 из своих 16 очков в четвертой четверти сегодня Леброн также набрал бросками из-за периметра.

В целом трехочковая революция «Голден Стэйт» и возросшая скорость добавили нюансов игре Джеймса даже внутри штрафной площади. Другой, более высокий тип защиты дает определенную свободу и пространство внутри двухочковой зоны. И хоть забеганий «лоб в лоб» объективно стало меньше, Джеймс и в 2022 году все еще один из лучших игроков в слаломных проходах под кольцо, особенно в быстром «транзишне».

Гибкость и обширный арсенал сделали его максимально неподвластным ни возрасту, ни каким-либо изменениям в стилистике самой игры в НБА за эти годы.

Король моментов

Леброн по-спортивному стар. Великие баталии по типу шестого матча в серии против «Бостона», где он мог без остановки терроризировать оборону противника, уже позади. Но его способность в моменте определить целый отрезок игры – все еще колоссальный инструмент.

Опыт сражений в самых горячих баталиях за 22 года и наработанный баскетбольный айкью помогают ему включиться именно тогда, когда это имеет больше всего смысла для него и команды.

Леброн, в принципе, никогда не боялся больших моментов. Но в данном случае – это очевидная стратегия. Нет никакого смысла заниматься изнурительным тасканием рояля все 100% времени, когда это могут делать другие.

Матч зачастую выигрывается в определенный отрезок, задача Джеймса – уловить этот момент и ударными дозами поменять динамику всей игры.

Летим «Финиксу» дома после перерыва? Вот вам парочка трехочковых, интенсивная защита и помощь в нападении. Хватает, дальше сами

Уступаем «Сакраменто» на второй день «бэк-ту-бэка» после трех четвертей? Погоди, Энтони, я прикрою!

В эти 10-15 минут Джеймс в состоянии перевернуть ход любого матча, последняя двенадцати минутка с «Сакраменто» – эталон баскетбола, доступный только величайшим из величайших.

16 очков, 5 подборов, 5 ассистов и 100% реализация. В концовке игры под аккомпанемент Джеймса заблистал и Дэвис. «Сакраменто» же, от такого перформанса пару владений просто потратил в никуда, в том числе финальное.

Оборона и помощь «Лейкерс»

Леброн всегда был элитным защитником, а в отдельных эпизодах так и просто великим.

И тут работают все те же вышеописанные факторы: атлетичность, айкью, видение площадки.

Здесь все достаточно просто и понятно: максимально защищать Леброна от изнурительных матчапов при любой возможности. И чтобы точно так же, как и в нападении, Джеймс был способен взять на себя оборону самых опасных игроков противника в решающие минуты.

Кажется, что быстрые игроки – не самое большое беспокойство нынешнего Леброна. Правильным чтением игры и при помощи своих габаритов он все еще способен компенсировать упавшую резкость, но вот противостоять крупным соперникам уже не так просто.

Ты можешь оказаться в нужном месте, но избежать борьбы не получится, да и растет риск получения ненужных травм в таком сценарии.

В этом году «Лейкерс», благодаря в первую очередь Хатимуре, стали «больше», и, проводя больше времени новой ротацией, помогают в том числе и Леброну справиться с защитным челленджем в виде самых крупных игроков противника.

Это не значит, что Леброн не получает в оппоненты никого своего размера, просто поддержка Хатимуры позволяет ему меньше участвовать в физически обременяющей борьбе.

И помимо снятия нагрузки с Леброна, их сочетание с Хатимурой само по себе сейчас работает хорошо: защитный рейтинг (101,4) и нет-рейтинг (24,6) на площадке у них лучший в команде среди всех пар игроков, проведших на корте больше 32 минут (71).

А Леброн сегодня даже на волне куража пытался зачарджить бегущего на кольцо игрока «Кингз». Аккуратнее, старина.

Что дальше?

Леброн хочет побеждать.

Гештальт с Бронни закрыт, за что «Лейкерс» большое спасибо. Но вообще-то это уже когда было, а?! Так ведь, Леброн?

В активе «озерников» целых три пика и меняемый контракт Расселла.

Наверняка Джеймс захочет каких-то изменений в составе, особенно если за удачным стартом «Лейкерс» не получится сильно просесть хотя бы на дистанции пары месяцев и если главным образом Дэвис с Ривзом будут в порядке.

Сам же Леброн точно готов и вряд ли будет удовлетворен, если «Лейкерс» хотя бы не попытаются по-настоящему дать ему шанс на очередной поход за титулом.

Фото: Gettyimages.ru /John McCoy