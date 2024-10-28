Алекс Карузо о сравнении Холмгрена с Дэвисом: «Все в руках Чета»
Алекс Карузо оценил перспективы Чета Холмгрена .
Центрового «Тандер» сравнивают со звездой «Лейкерс» Энтони Дэвисом, с которым Карузо ранее играл в составе калифорнийского клуба.
«Сравнение с Эй Ди – это серьезно, потому что Эй Ди многого добился в своей карьере, и Чету, очевидно, предстоит пройти долгий путь, чтобы сравняться с ним, но, как мне кажется, все в его руках.
К чему бы он не стремился, у него все впереди. У него правильный подход к работе, у него есть эта жажда успеха. Когда вы совмещаете эти вещи, когда хотите стать лучше, когда вам есть куда прогрессировать и вы не боитесь работы, то ваш путь в НБА зависит уже от вас самих», – сказал защитник «Оклахомы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oklahoma City Thunder
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