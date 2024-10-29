Джален Рейнольдс о просмотрах в НБА: «Это политика. Тебя приглашают, но уже знают, что ты им не подходишь»

Джален Рейнольдс объяснил, почему у него не сложилось в НБА.

– Если бы не перепады, вы бы наверняка были в НБА.

– Да. Но мне нравится играть в Европе. Я все равно делаю, что люблю делать. Я все еще путешествую. Я все еще зарабатываю неплохие деньги. Вся разница в том, что моя семья не может увидеть меня по американскому телевидению. Но кого это волнует? Пусть смотрят российское!

– Тем более в НБА еще не факт, что тебя покажут. Там говорят про 5-10 человек, а в лиге 400 баскетболистов.

– Вот именно. А еще есть вероятность, что ты не будешь там играть. Я много раз бывал в G-лиге и это ужасно. Там все хотят пробраться в НБА, все хотят набрать по 30 очков. Но как играть, если каждый хочет набрать 30-ку? Так не бывает.

– У вас когда-нибудь был шанс попасть в клуб НБА?

– Я просматривался в семи командах. Это политика. Тебя приглашают на просмотр, но уже знают, что ты им не подходишь. Конечно, это прикольно: ты занимаешься в залах НБА, получаешь бесплатные футболки, носки, кроссовки. Но, если смотреть на вещи прямо, все эти тренировки – это трата времени. Пока команда не говорит «Мы реально нуждаемся в тебе», нет даже смысла туда ехать. Я мог бы и дальше пытаться ухватиться за свою мечту, но тогда я бы точно разорился. Я решил уехать в Европу, сделать свою карьеру.

– Айверсон – ваш любимый игрок?

– Айверсон, Чонси Биллапс, Стефон Марбери. Все они – защитники. Игра эволюционирует, теперь каждый большой игрок хочет играть как защитник. Посмотрите на Леброна! Он огромен, но играет как разыгрывающий. В современном баскетболе вообще размылись границы между позициями, можно играть на любой, – сказал центровой УНИКСа .