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  • Ненад Димитриевич: «ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» заслуживают того, чтобы играть в Евролиге»
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Ненад Димитриевич: «ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» заслуживают того, чтобы играть в Евролиге»

Ненад Димитриевич поделился опытом выступления в России.

«Все было нормально в «Валенсии», но потом Алекс Мумбру сказал, что я не вхожу в его планы.

Переезд в Россию к Велимиру Перасовичу должен был помочь моей карьере. Так все и получилось. Он дал мне играть, позволил быть собой. Беспокоился только о победах.

Все было здорово. Я был счастлив. Мы играли только в Лиге ВТБ, так что было меньше матчей. У меня родился ребенок, и я смог провести с ним время. Замечательная жизнь.

В прошлом году мне удалось набрать 40 очков против ЦСКА в заключительной игре сезона, которая должна была решить судьбу первого места.

Замечательная лига со множеством талантливых игроков. Первые 4 клуба (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») играют на очень высоком уровне. Они заслуживают выступления в Евролиге. Нам очень повезло взять титул чемпионов, мне – награду MVP. Горжусь этим.

Полно талантливых игроков уровня Евролиги: Джален Рейнольдс, был Томас Эртель, Амат Мбайе, теперь Алекса Аврамович», – заключил защитник «Милана», ставший MVP Суперкубка Италии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoTurkish Airlines EuroLeague
Велимир Перасович
logoМилан
logoЕдиная лига ВТБ
logoТомас Эртель
Амат Мбайе
Джален Рейнольдс
Ненад Димитриевич
logoАлекса Аврамович
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