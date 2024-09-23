Ненад Димитриевич: «ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» заслуживают того, чтобы играть в Евролиге»
«Все было нормально в «Валенсии», но потом Алекс Мумбру сказал, что я не вхожу в его планы.
Переезд в Россию к Велимиру Перасовичу должен был помочь моей карьере. Так все и получилось. Он дал мне играть, позволил быть собой. Беспокоился только о победах.
Все было здорово. Я был счастлив. Мы играли только в Лиге ВТБ, так что было меньше матчей. У меня родился ребенок, и я смог провести с ним время. Замечательная жизнь.
В прошлом году мне удалось набрать 40 очков против ЦСКА в заключительной игре сезона, которая должна была решить судьбу первого места.
Замечательная лига со множеством талантливых игроков. Первые 4 клуба (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») играют на очень высоком уровне. Они заслуживают выступления в Евролиге. Нам очень повезло взять титул чемпионов, мне – награду MVP. Горжусь этим.
Полно талантливых игроков уровня Евролиги: Джален Рейнольдс, был Томас Эртель, Амат Мбайе, теперь Алекса Аврамович», – заключил защитник «Милана», ставший MVP Суперкубка Италии.
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