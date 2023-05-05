Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры

Теги УНИКС Химки Turkish Airlines EuroLeague НБА Кит Лэнгфорд Единая лига ВТБ Баскетбол

Американский защитник Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

«В мае 2022 года мне сделали операцию по поводу тендинопатии ахиллова сухожилия, с которой в течение предыдущих 10 месяцев я пытался бороться консервативными методами.

Далее последовали чрезвычайно непростые времена, я был поглощен отрицанием, гневом, депрессией и внутренними разногласиями.

Я эгоистично отрицал неизбежное. И вот пришло принятие.

Сейчас я объявляю о завершении карьеры. И могу сказать, что отдал баскетболу всего себя», – написал баскетболист.

Лэнгфорд начал выступления в 2005 году и играл в основном в Европе. Он провел в общей сложности пять сезонов в России, защищая цвета УНИКСа и «Химок».

Кит дважды получал приз имени Альфонсо Форда (2014, 2017), который вручают самому результативному игроку сезона Евролиги. В 2016 году Лэнгфорд стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, в 2019-м введен в Зал славы турнира.

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13 комментариев

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rembrandao
Ответ Сергей Орлов
Какая еще легенда Евролиги?) 143 игры всего, а по факту обыкновенный мусорный скорер.
Двухкратный лучший бомбардир Евролиги. Первая символическая сборная Евролиги в 2014 году. Лучший бомбардир лиги ВТБ-2016. Чемпион лиг Италии, Греции и ВТБ. Отличный процент попаданий. Многовато для обычного мусорного скорера.
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Alex Ur
Он был хорош!
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LadMuzin
Ответ Сергей Орлов
Я именно про Евролигу.
Всего 5 человек становились скоринг лидерами более 1 раза в Евролиге, и это за 31 год. Только Марк Сальерс и Алексей Швед, за последние 20 лет, набирали столько за сезон, сколько Кит набирал будучи игроком Уникса в сезоне 16-17. Один из тридцати игроков, кто становился игроком недели более 4 раз. Рекордсмен по количеству забитых и пробитых штрафных за отдельный сезон ( до сих пор рекорд не побит ). Наверное, все же заслуживает звание легенды.
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rembrandao
Легенда Евролиги. Удивительно, почему так и не заиграл в НБА, хотя бы со скамейки.
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wallenberg
Ответ LadMuzin
Аргументация на уровне ))
Сергей Орлов сказал, что мусорный, значит мусорный. Какие тебе ещё нужны аргументы?)
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Mr. FLY
Кит мне полюбился, когда играл за УНИКС, я на каждом матче был) Убийца он, конечно. Его смертоносная левая 💪
Спасибо за эмоции, мастер стэпбэков 🤝
Хорошей пенсии!
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LadMuzin
Ответ Сергей Орлов
Нет. Говорю же, мусорный скорер в средних командах.
Аргументация на уровне ))
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Eugenio Ar
Легенда!
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Сергей Орлов
Ответ LadMuzin
Аргументация на уровне ))
Слушайте, лучшим бомбардиром Евролиги были в своё время Дрю Николас, Бобби Браун, Бо Маккалеб и даже, прости господи, Тэйлор Рочести. Это, по-вашему, легенды Евролиги? Я прекрасно помню Лэнгфорда, обычный единоличник а-ля Швед, результативность которого никак не влияла на результат команд, за которые он выступал.
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