Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры

Американский защитник объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

«В мае 2022 года мне сделали операцию по поводу тендинопатии ахиллова сухожилия, с которой в течение предыдущих 10 месяцев я пытался бороться консервативными методами.

Далее последовали чрезвычайно непростые времена, я был поглощен отрицанием, гневом, депрессией и внутренними разногласиями.

Я эгоистично отрицал неизбежное. И вот пришло принятие.

Сейчас я объявляю о завершении карьеры. И могу сказать, что отдал баскетболу всего себя», – написал баскетболист.

Лэнгфорд начал выступления в 2005 году и играл в основном в Европе. Он провел в общей сложности пять сезонов в России, защищая цвета и «Химок».

Кит дважды получал приз имени Альфонсо Форда (2014, 2017), который вручают самому результативному игроку сезона . В 2016 году Лэнгфорд стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, в 2019-м введен в Зал славы турнира.

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