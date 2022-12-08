О Джей Мэйо продолжит карьеру в Египте

Теги переходы УНИКС Даллас Мемфис Милуоки Turkish Airlines EuroLeague НБА О Джей Мэйо Единая лига ВТБ Баскетбол

Экс-игрок НБА О Джей Мэйо (35 лет, 196 см) перейдет в команду «Замалек», которая выступает в чемпионате Египта.

В прошлом сезоне американский защитник играл за УНИКС. Он провел 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,9 очка. В 20 матчах Евролиги средние показатели ветерана составили 5,8 очка.

Мэйо покинул НБА в 2016 году после того, как провел восемь сезонов за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». Он был отстранен за употребление наркотиков.

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