Экс-игрок НБА О Джей Мэйо (35 лет, 196 см) перейдет в команду «Замалек», которая выступает в чемпионате Египта.

В прошлом сезоне американский защитник играл за . Он провел 14 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 6,9 очка. В 20 матчах средние показатели ветерана составили 5,8 очка.

Мэйо покинул НБА в 2016 году после того, как провел восемь сезонов за «Мемфис», и . Он был отстранен за употребление наркотиков.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов