Стивен Адамс поднял Келдона Джонсона с паркета вместе с мячом

Стивен Адамс и Келдон Джонсон организовали забавный эпизод.

Центровой «Хьюстона » поднял 100-килограммового форварда «Сан-Антонио» с паркета вместе с мячом в момент борьбы на исходе второй четверти.

«Рокетс» победили со счетом 106:101.