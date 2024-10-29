Стивен Адамс поднял Келдона Джонсона с паркета вместе с мячом
Стивен Адамс и Келдон Джонсон организовали забавный эпизод.
Центровой «Хьюстона» поднял 100-килограммового форварда «Сан-Антонио» с паркета вместе с мячом в момент борьбы на исходе второй четверти.
«Рокетс» победили со счетом 106:101.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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