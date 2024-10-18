Джейлен Грин реализовал 7 3-очковых и набрал 30 очков в матче с «Сан-Антонио»

Джейлен Грин отличился в предсезонном матче с «Сан-Антонио».

Форвард «Хьюстона » реализовал 7 3-очковых (7 из 13) и набрал 30 очков.

За 27 минут Грин также записал на свой счет 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. «Рокетс» победили 129:107.