Джейлен Грин реализовал 7 3-очковых и набрал 30 очков в матче с «Сан-Антонио»
Джейлен Грин отличился в предсезонном матче с «Сан-Антонио».
Форвард «Хьюстона» реализовал 7 3-очковых (7 из 13) и набрал 30 очков.
За 27 минут Грин также записал на свой счет 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. «Рокетс» победили 129:107.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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