Ламело Болл (34+8+11) помог «Шарлотт» обыграть «Хьюстон» (110:105)
Ламело Болл стал лучшим игроком матча «Хорнетс» – «Рокетс».
Разыгрывающий провел первый официальный матч лиги с января прошлого года. Болл записал на свой счет 34 очка, 8 подборов, 11 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях. 23-летний защитник реализовал 10 из 20 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 10 из 10 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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