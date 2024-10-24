Ламело Болл (34+8+11) помог «Шарлотт» обыграть «Хьюстон» (110:105)

Ламело Болл стал лучшим игроком матча «Хорнетс» – «Рокетс».

Разыгрывающий провел первый официальный матч лиги с января прошлого года. Болл записал на свой счет 34 очка, 8 подборов, 11 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях. 23-летний защитник реализовал 10 из 20 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 10 из 10 штрафных.