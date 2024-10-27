Виктор Вембаньяма набрал 29 очков в победном матче против «Хьюстона»
«Сперс» победили «Рокетс» (109:106) у себя дома.
Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, сделал 7 подборов и 3 блок-шота. Форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных за 30 минут.
Со стороны соперника 29 очками отметился Джейлен Грин, добавивший также 6 подборов и 5 передач к своей статистической линейке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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