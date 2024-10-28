Джош Окоги пропустит матс против «Лейкерс», Брэдли Бил и Грэйсон Аллен должны вернуться в состав «Финикса»

Джош Окоги проводит индивидуальные тренировки.

26-летний форвард восстанавливается после растяжения задней поверхности бедра. Окоги не примет участия в игре с «Лейкерс ».

Брэдли Бил должен выйти в основном составе после пропущенного из-за болевых ощущений в локте матча с «Далласом».

Грэйсон Аллен пропустил две встречи из-за рождения дочери и должен вернуться в расположение команды к предстоящей игре.