Джош Окоги пропустит матс против «Лейкерс», Брэдли Бил и Грэйсон Аллен должны вернуться в состав «Финикса»
Джош Окоги проводит индивидуальные тренировки.
26-летний форвард восстанавливается после растяжения задней поверхности бедра. Окоги не примет участия в игре с «Лейкерс».
Брэдли Бил должен выйти в основном составе после пропущенного из-за болевых ощущений в локте матча с «Далласом».
Грэйсон Аллен пропустил две встречи из-за рождения дочери и должен вернуться в расположение команды к предстоящей игре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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