«Надеюсь, это его расстроит». Шакил О’Нил поставил Виктора Вембаньяму 31-м в своем рейтинге лучших игроков
Шакил О’Нил объяснил свою оценку Виктора Вембаньямы.
Легендарный центровой поставил французского форварда 31-м в своем рейтинге лучших баскетболистов на текущий момент.
«Как говорил мой отец, ты хорош, но недостаточно.
Когда твоя команда не попадает в плей-офф, когда ты ее лидер, неважно, кто рядом с тобой, ты должен побеждать. Учитывая приход Криса Пола и пару других шагов, они должны быть неплохи. Но пока он около тридцатки.
Надеюсь, это расстроит его. Как верховный лидер альянса «больших», как и в отношении всех других, которые считают, что я их оскорбил, надеюсь, что это его огорчит. Тебе не надоело, что защитники получают все внимание? Сделай что-нибудь по этому поводу», – заключил О’Нил.
Вембаньяма занял 11-ю строчку недавнего рейтинга от ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости