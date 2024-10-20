«Надеюсь, это его расстроит». Шакил О’Нил поставил Виктора Вембаньяму 31-м в своем рейтинге лучших игроков

Шакил О’Нил объяснил свою оценку Виктора Вембаньямы.

Легендарный центровой поставил французского форварда 31-м в своем рейтинге лучших баскетболистов на текущий момент.

«Как говорил мой отец, ты хорош, но недостаточно.

Когда твоя команда не попадает в плей-офф, когда ты ее лидер, неважно, кто рядом с тобой, ты должен побеждать. Учитывая приход Криса Пола и пару других шагов, они должны быть неплохи. Но пока он около тридцатки.

Надеюсь, это расстроит его. Как верховный лидер альянса «больших», как и в отношении всех других, которые считают, что я их оскорбил, надеюсь, что это его огорчит. Тебе не надоело, что защитники получают все внимание? Сделай что-нибудь по этому поводу», – заключил О’Нил.

Вембаньяма занял 11-ю строчку недавнего рейтинга от ESPN.